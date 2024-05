L'infortunio di Danilo potrebbe aprire all'esordio

Quello di Djalò con la maglia bianconera non è stato proprio un impatto positivo. Il giocatore non ha ancora trovato minuti con la Juventus, aumentando dunque i dubbi relativi al suo arrivo. In più occasioni Massimiliano Allegri ha preferito Alex Sandro, lasciando il portoghese in panchina. Situazione dunque da monitorare.Contro la Roma è arrivato l'infortunio di Danilo e l'assenza del capitano dai campi non sarà breve. I posti in difesa sono pochi, se consideriamo che Gatti e Bremer sono inamovibili per Massimiliano Allegri. Quindi i posti si restringono, contro la Salernitana sarà il turno di Daniele Rugani, col giocatore che molto probabilmente tornerà titolare. Nel suo ruolo la prima riserva sarà quindi Djalò e proprio per questo motivo potrebbero arrivare i primi minuti con la casacca bianconera.Nonostante un esordio che potenzialmente potrebbe arrivare contro i campani, la situazione di Djalò deve essere monitorata attentamente. La Juventus infatti potrebbe mandare in prestito il giocatore già dalla prossima stagione. Un'occasione per il portoghese per poter prendere finalmente dimestichezza con il calcio italiano e mettere anche minuto nelle gambe. Il giocatore è reduce da un infortunio serio, quello al crociato.