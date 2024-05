Sul fronte delle valutazioni di mercato, l'attenzione si concentra su. Il giovane portoghese potrebbe essere oggetto di un prestito, così comee Nicolussi. Tuttavia, per quanto riguarda Weah, le opinioni sono contrastanti a causa della sua stagione altalenante: si sta discutendo se concedergli un'altra opportunità o valutare la possibilità di venderlo. Per quanto riguarda Alcaraz, arrivato temporaneamente dal Southampton con un diritto d'opzione molto elevato di 49,5 milioni di euro, Cristiano Giuntoli cercherà di negoziare un nuovo prestito per il giovane talento. La strategia di mercato del club sarà fondamentale per definire il destino di questi giocatori nel prossimo futuro.