Tiagosi presenta da nuovo giocatore della Juventus: il centrale portoghese è arrivato dal Lille e oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa."Sono pronto per parlare con voi. Prime sensazioni? Sono molto contento, la squadra è una squadra forte e di qualità. Abbiamo un allenatore molto forte e penso che posso imparare tanto da lui"."Sono arrivato adesso e mi sento molto bene, abbiamo una squadra di qualità e mi piace come la squadra gioca. E per me è più facile imparare come bisogna giocare qui. E' diverso dal campionato francese. Come ho detto: sono molto contento di essere qui, darò tutto per la squadra"."Ho senti che la Juve mi ha dato un'opportunità grande. Sono molto contento, opportunità grande, club con grande storia e penso d'aver fatto molto bene di aver firmato con la Juve"."Mi sento bene, il mio ginocchio è buono. Adesso è una questione di opportunità. Sono pronto. Darò tutto per la squadra. Posso giocare a sinistra, destra, in mezzo. Darò tutto"."Siamo un po' diversi, ma rispetto tutto quello che ha detto mister Giunti. Abbiamo molti difensori di qualità. Mi piace imparare tanto da Thuram. Gioco a destra e a sinistra, e lui ha fatto la stessa cosa"."L'ultimo portoghese è stato CR7, gli hai parlato? No, non ho parlato con lui. Ho sentito che la Juve voleva comprarmi e per me è importante. Non bisognava parlare con nessun altro. Per me è stato molto importante firmare con la Juve"."C'è da fare un buon lavoro. Abbiamo un campionato di qualità. Vogliamo vincere e bisogna fare tutto. E' un campionato difficile, è importante giocare bene tutte le partite e penso che abbiamo le qualità per vincere lo scudetto"."Sono tranquillissimo, sono qui perché volevo giocare. Darò tutto per la squadra. Per quelle che sono le opportunità, sono tranquillissimo. Ho qualità"."E' stato tutto bene, ho sentito che la Juve voleva comprarmi e ho parlato della strategia. E ho firmato alla Juve"."La qualità forte, devo stare sempre bene. E devo lavorare bene. Qui abbiamo un campionato più tattico. Io sono pronto per giocare e non sarà un problema"."Ho parlato con lui, lui mi ha chiamato. Mi ha detto che abbiamo una squadra di qualità. Sapevo che ero venuto qui perché ho saputo che la Juve aveva una strategia. Ho sentito che era una buona squadra per me e ho firmato per la Juve. Tim Weah è stato importante, ma non ha cambiato nulla"."Sono pronto per giocare con tutti i giocatori del campionato italiano. So che abbiamo un campionato di qualità ma sono un giocatore di qualità e sono pronto a giocare contro tutti"."Più contento o preoccupato? Lui è contento per me. Conosco Rafa da tempo, ho giocato con lui e fa il suo lavoro, io faccio il mio"."Mi ha dato fiducia, mi conosce bene e so come la squadra gioca. Però devo imparare di più con lui. Questa mattina ho parlato con lui e mi ha detto qualcosa che non sapevo. In Francia giocavo in maniera diversa"."Ho parlato tanto con Danilo, perché parliamo la stessa lingua. Ha giocato con tanti che conosco. Anche Alex Sandro. Giochiamo nella stessa posizione. Mi ha parlato più per capire cosa fare. Abbiamo una squadra di qualità. Che vuole aiutarmi. E mi sento bene"."A Lille giocavo con la 3, qui abbiamo Bremer con la 3. Voglio giocare con due 3, toccava mettere un numero in più"."Io mi sento bene, ho lavorato ieri con la squadra. Il nostro allenatore dirà se vado con la squadra o no. Sono tranquillissimo. Lavoro bene. Bisogna aspettare".