Djalò per Calafiori? Cosa filtra

Zero minuti, zero presenze, niente di più di qualche corsetta a bordocampo. Tiagoè stato una sorta di oggetto misterioso finora in casa, dove è approdato a gennaio dal Lille dopo mesi di inattività per via del grave infortunio al crociato patito circa un anno fa. La sensazione, secondo La Gazzetta dello Sport, è che alla Continassa non lo ritengano pronto per esordire in bianconero, in un momento in cui la squadra di Massimiliano Allegri sta ancora lottando per l'obiettivo della qualificazione in Champions. Eppure il portoghese potrebbe rendersi decisamente utile alla Vecchia Signora, seppur non in campo.Come? In chiave mercato. La Juventus, infatti, è sempre più convinta di voler puntare forte su Riccardoper la difesa del prossimo futuro (a prescindere da ciò che succederà con Gleison Bremer), ma il cartellino del giocatore delha un prezzo tutt'altro che abbordabile. Nell'ambito di una possibile trattativa, quindi, secondo la rosea Cristiano Giuntoli potrebbe giocare la carta Djalò, come contropartita per diminuire la parte cash: peraltro, in rossoblù, il portoghese avrebbe l'opportunità di mettersi in mostra e provare a convincere la Juve delle sue qualità. Le alternative in questo senso potrebbero esseree Tommaso, entrambi in prestito in Serie B rispettivamente alla Sampdoria e al Pisa.