Sul fronte della Juventus, attualmente è molto discusso il possibile arrivo del difensore Tiago, attualmente in forza al Lilla. Anche l'Inter ha dimostrato interesse per il portoghese, con precedenti contatti anche con il Milan. Tuttavia, a Torino stanno lavorando attivamente per anticipare la sua firma. Il contratto di Djalò con il club francese è in scadenza alla fine della stagione, e l'operazione è significativa principalmente per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. La possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali rende la trattativa ancora più interessante per la Juventus.