Djalò in campo per Porto-Roma: qualche fischio per il difensore di proprietà della Juventus

I numeri di Djalò contro la Roma

Minuti giocati: 94

Intercetti: 2

Tiri fermati: 2

Duelli (vinti): 5 (3)

Percentuale passaggi riusciti: 53/57 (93%)

Djalò può tornare alla Juventus?

in prestito dalla, ha affrontato la Roma nell'andata dei playoff di Europa League. L'ex Lille ha offerto una prestazione solida, mostrando sicurezza in difesa nella partita pareggiata per 1-1.Nonostante una prestazione convincente,soprattutto nel finale, quando il pubblico spingeva per cercare la vittoria. Djalò al Porto, arrivato in estate, ha mostrato un impatto immediato. Al suo debutto, ha segnato un gol nella vittoria per 3-0 contro il Sintrense nella Taça de Portugal. Successivamente, si è ripetuto segnando nella vittoria per 2-0 contro il TSG Hoffenheim nella fase a gironi della UEFA Europa League. Djaló ha collezionato 14 presenze con il Porto nella stagione 2024-2025, contribuendo con 2 gol e 1 assist. Ha mantenuto una media di 80% di precisione nei passaggi e ha recuperato in media 2 palloni a partita.Una stagione di riscatto per il giocatore dopo i mesi difficili alla Juventus. Il club bianconero lo ha ceduto in prestito secco, senza diritti di riscatto da parte del Porto. A fine stagione quindi Djalò tornerà a Torino e le parti dovranno discutere quale strada intraprendere per il futuro. A proposito, lo stesso giocatore ha risposto così sulla questione: "Sono concentrato solo sul dare il massimo in campo fino alla fine della stagione. Non ha senso pensare ora al futuro, abbiamo davanti una partita molto importante e devo concentrarmi solo su quella".