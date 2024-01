Juve, le 5 notizie di lunedì 8 gennaio 2024

Dichiarazioni importanti, movimenti di mercato e una brutta notizia dalla Continassa. In casanon è certo stata una giornata banaleLaè stata protagonista di una giornata intensa e abbiamo selezionato cinque notizie di rilievo. Luciano, ex direttore bianconero, ha rilasciato dichiarazioni esclusive ai nostri microfoni riguardo alle ultime sul tema Calciopoli, offrendo un'analisi interessante. Sempre su, l'ex medico della Juventus,, ha fornito aggiornamenti sull'infortunio al crociato di Djalò , focalizzandosi anche sul suo recupero, oltre a discutere l'ultimo stop diNel contesto del mercato, si è verificata un'accelerazione decisiva per concludere l'affare. Tuttavia, la giornata è stata oscurata dalla notizia negativa proveniente dalla Continassa, riguardante lo stop di un giocatore titolare.