È il giorno della presentazione diin casa Juventus e il difensore portoghese si mostra entusiasta: "Sono molto contento. La squadra è forte, con grande qualità, e con un allenatore molto forte da cui posso imparare molte cose", sono le prime parole del neo-acquisto. "La Juve mi ha dato una grande opportunità. Ho fatto bene a firmare con la Juve. Sto bene, così come il ginocchio: darò tutto per la squadra e per il mister. Mi piace come gioca la squadra".Sulla lotta per lo scudetto con l'Inter, Djaló è deciso: "Vogliamo vincere. È importante giocare bene ogni partita. Abbiamo la qualità per conquistare lo scudetto".Il difensore portoghese parla del suo primo impatto con: "Lui mi ha dato fiducia e mi conosce bene. So come gioca la squadra e devo imparare ancora qualcosa da lui. Oggi ho parlato con lui e ho imparato qualcosa perché qui giochiamo in maniera diversa rispetto alla Francia".