. Il difensore centrale, infatti, è arrivato questa sera all’aeroporto di Caselle e, da domani, sbrigherà tutte le formalità prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà allaTiago Djalò è arrivato all’aeroporto di Caselle alle 23.50.Arrivato in tarda serata, Tiago Djalò pernotterà a Torino per poi svolgere le visite mediche., lunedì 22 gennaio 2024, in mattinata.Djalò è arrivato a Torino per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus, ai quali si aggiunge anche una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita. Tutti i dettagli sono stati sistemati e ora il lusitano si è trasferito in Italia: firmerà un accordo, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’ingaggio di Djalò alla Juve sarà intorno ai 2,5 milioni di euro netti all’anno, che al lordo saranno 4,63 circa.