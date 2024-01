"Siamo ai dettagli" aveva detto Giuntoli nei giorni scorsi. In realtà, è tutto fatto per il trasferimento di Tiago Djalò alla Juventus dal Lille. Solo questione di tempo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il difensore arriverà a Torino all'inizio della prossima settimana per fare le visite mediche e firmare il contratto. Sarà il primo vero acquisto di Cristiano Giuntoli. Al club francese andranno 3,5 milioni di euro più bonus; la cifra che è servita per anticipare la concorrenza e in particolare l'Inter, che aveva bloccato il giocatore per giugno, quando si sarebbe liberato a parametro zero.