Juve, settimana decisiva per il mercato: i nuovi acquisti e le trattative

N GALLERY I DETTAGLI SUI NUOVI ACQUISTI DELLA JUVE, QUELLI ORMAI SICURI E QUELLI CHE INVECE POTREBBERO ARRIVARE.

Domani inizierà una settimana cruciale per la; in campo visto che nel giro di cinque giorni la squadra avrà due partite di campionato (martedì con il Sassuolo, domenica con il Lecce) ma soprattutto per quello che succederà in ottica mercato. Sono giorni decisivi, con la sessione invernale che entra nella seconda metà e quindi nella fase più calda.Come raccontato negli ultimi giorni, la Juve si sta muovendo alla ricerca di un centrocampista; è questo l'obiettivo principale della società, che dovrà lavorare di "fantasia" e strategia per poter rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri senza però poter spendere cifre importanti, anzi. Qualche colpo però il club lo ha già di fatto messo a segno e la prossima settimana arriveranno le ufficialità per diversi giocatori come ad esempio quella di Tiago Djalò ma non solo lui. ILunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.