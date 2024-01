OR torna LIVE nel post partita di Juventus-Empoli, alle ore 20. Con Marcello Chirico, Antonio Romano e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Il nuovo acquisto della Juve,ha rilasciato un'intervista a Dazn raccontando come sono andati i primi giorni nella nuova avventura in bianconero.PRIME IMPRESSIONI - "La maniera in cui gioca la squadra, abbiamo una squadra di qualità, mi piace giocare il calcio e penso di essere anche io di qualità, devo imparare con loro".PRIMI AD ACCOGLIERLO - "Danilo, giochiamo nella stessa posizione, mi conosce bene, ha giocato con tante persone che conosco. Alex Sandro mi sta aiutando. Poi conosco Tim (Weah), che mi ha aiutato e Rabiot""Ha esperienza, io in Francia giocavo in maniera un po' diversa, devo imparare con lui, ho molte persone che mi stanno aiutando, così sarà più facile"."Mi ha detto che bisogna giocare con fiducia, mi conosce"."Mi sento bene, il ginocchio è buono, sono pronto per giocare quando l'allenatore lo deciderà"IL PARAGONE CON THURAM - "Sono differente da Tomori, è un po' più forte nel duello, io di più con la palla. Io faccio il mio lavoro però a me piace molto Liliam Thuram che ha giocato qui, abbiamo molte cose similiari, sono più vicino a lui. Sono pronto per affrontare il figlio, Marcus? Sempre pronto si".ALLA JUVE PERCHE'... - "Ho sentito che la Juve voleva comprarmi e aveva una strategia che è importante per me, sono due squadre di qualità ma sentivo che la Juve era il meglio per me. Nella vita bisogna prendere le decisioni e ho fatto la mia, sono contento""Penso che nessuno ha parlato di scudetto, l'importante è lavorare bene, pensare di vincere la prossima partita, questo è importante. Se iniziamo a pensare allo scudetto penso che non sia buono".IL PASSATO AL MILAN - "Mi ricordo quando giocavo a Milano non avevo abbastanza esperienza per giocare con la prima squadra. Ora mi sento bene, ho 23 anni e ho fatto molte partite"."Ho sentito Leao, ho parlato con lui, mi ha dato il benvenuto, un grande amico"Il parco dei principi".CHI E' CURIOSO DI AFFRONTARE? - "Marcus Thuram e Victor Osimhen"