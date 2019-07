Piccolo contrattempo per Emre Can che è nel corso dell'allenamento di oggi ha rimediato una leggerissima distorsione alla caviglia destra. Come riporta Sky Sport, l'infortunio è recuperabile in 1-2 giorni. Niente di grave per il centrocampista tedesco che la scorsa stagione è rimasto fuori dai giochi èer alcuni infortuni muscolari e per un nodulo tiroideo, problema riscontrato ad ottobre e che lo ha tenuto lontano dai giochi per circa cinque settimane.