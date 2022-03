Dall’ultimo turno di campionato, l’ennesima conferma: la Serie A 2021/2022 è una competizione particolare, che non ha squadre padroni, in grado di fare il vuoto. A conferma di ciò, i continui tentennamenti e stop di chi sta davanti. Ultima in ordine di tempo, l’Inter di Inzaghi, fortunata a strappare un pareggio in extremis contro il Torino. In una situazione come questa, rientra in gioco la Juventus, checché ne dica, almeno pubblicamente, Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora può guardarsi indietro con relativa calma, anche l’Atalanta ha rallentato e, ora, la distanza è di 8 punti, con la Dea che deve recuperare una partita. 7 punti, invece, dividono i bianconeri dalla testa, occupata oggi dal Milan. Uno scenario che promette fuochi d’artificio, per il finale di stagione.



Sfoglia la gallery per i calendari delle prime 4 a confronto (In maiuscolo le gare in casa)