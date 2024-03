Qual è la distanza dal centro di Torino all'Allianz Stadium?



Come raggiungere l'Allianz Stadium dal centro di Torino?

Trasporto pubblico: puoi prendere il tram, la metro o l'autobus gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT). Verifica le linee disponibili e i percorsi che ti portano all'Allianz Stadium.

Taxi o noleggio auto: puoi prendere un taxi o noleggiare un'auto per raggiungere lo stadio. Assicurati di prenotare in anticipo o di trovare un taxi disponibile in città.

Bicicletta: se ti piace pedalare, puoi raggiungere lo stadio in bicicletta utilizzando le piste ciclabili disponibili in città.



Il tram speciale: 9

Benvenuti nel cuore di, una città ricca di storia, cultura e tradizione, pronta ad accogliervi prima di una partita emozionante all'Allianz Stadium , la casa della Juventus. Prima di immergervi nell'atmosfera del calcio, vi invitiamo a esplorare il, un vero gioiello da scoprire.Tra antiche piazze, maestosi palazzi e deliziosi caffè, il centro di Torino offre un'esperienza unica che vi farà sentire parte dell'eleganza e della vivacità della città. Potrete passeggiare lungo le eleganti vie dello shopping, assaporare prelibatezze culinarie nei ristoranti locali e ammirare capolavori d'arte nei numerosi musei.Con la sua combinazione di fascino storico e moderna vivacità, il centro di Torino è il luogo ideale per iniziare la vostra avventura prima di tifare per la Juventus all'Allianz Stadium.La distanza dal centro di Torino all'Allianz Stadium, prendendocome punto centrale della città, è di circa 7 chilometri e mezzo.Per calcolare la distanza, in auto potreste impiegarea raggiungere l'impianto bianconero.Per raggiungeredal centro di, puoi utilizzare diversi mezzi di trasporto pubblico o privato. Ecco alcune opzioni comuni:Scegli l'opzione che meglio si adatta alle tue esigenze e preferenze di viaggio, e ricorda di considerare il tempo di percorrenza e gli orari dei mezzi di trasporto disponibili.Il tragitto da Piazza Castello alla Juventus Stadium richiede circa. I servizi di trasporto sono gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti. Solitamente, sono disponibili 34 servizi settimanali, tuttavia gli orari potrebbero variare durante il fine settimana e nei giorni festivi, quindi ti consigliamo di verificare gli orari in anticipo.