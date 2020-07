La Juventus è una società proiettata su tutto il mondo, ben oltre i confini italiani. E oggi pomeriggio su Twitter il club bianconero ha voluto dimostrare di tenere a questi tifosi sparsi per il pianeta, postando un video che mostra una carrellata di foto di sostenitori juventini in diverse pose e situazioni. Uomini, donne, famiglie, con le magliette più disparate ma un unico comun denominatore: i colori che dall'inizio del secolo scorso contraddistinguono la Juve, la squadra più forte d'Italia! E due hashtag: #DistantiMaUniti e #Stron9er... with you!