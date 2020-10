5









"Il caso Juventus-Napoli? A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva: se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che non venga trovata una soluzione negoziale tra Ministero e Lega Serie A, come si deciderà nella riunione di oggi. Se la questione non verrà risolta in quella sede e anche il giudice di primo grado non riuscirà a porla in chiaro, allora l'iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva. E solo a quel punto, prenderemo le carte e le valuteremo in merito, per un bilanciamento tra materie interne ed esterne alla giustizia sportiva. Non posso dire od opinare altro. Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, non lasciare che la classifica venga scritta dal Covid". A parlare è Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, in un'intervista radio di una decina di giorni fa. Un passaggio che torna attuale, perché ben spiega la posizione di chi ora deciderà in primo grado in merito al ricorso del Napoli per la sconfitta 3-0 a tavolino contro la Juventus. Una vicenda che lascerà strascichi inevitabili, con un verdetto che sembra già scritto.