La Juve deve ripartire dopo il pareggio contro il Genoa. Sabato c'è un'altra trasferta che aspetta i bianconeri, questa volta a Frosinone. Oltre al campo e a quello che si poteva fare di più però, due giorni dopo il match di, non si placano ancora le polemiche per gli episodi arbitrali che hanno condizionato la gara.non ha fatto polemica sulla prestazione di Massa ( QUI come Rocchi ha valutato gli episodi) ma ha posto un problema più generale sull'utilizzo del Var: "I problemi vengono fuori perché la decisione dal campo viene spostata fuori dal campo, normale non ci sia uniformità". Ma il club cosa pensa dopo Genoa-Juve?che pur silente, ritiene che fosse netto il rigore causato da Bani per il tocco con il braccio, come riferisce il Corriere della Sera. Nessun dubbio quindi sull'episodio più contestato della gara, che si aggiunge a quello poi nel finale, dove Massa ha estratto solo cartellino giallo a Malinovskyi nonostante il bruttissimo intervento ai danni di Yildiz.