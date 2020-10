Claudio Marchisio sta seguendo con apprensione i disordini in corso a Torino questa sera nell'ambito delle proteste contro il Dpcm del Governo Conte. Ci sono scene di delinquenza che vi stiamo documentando con materiale video, e l'ex centrocampista della Juventus ha espresso tutta la sua condanna attraverso due tweet: definisce a caratteri cubitali "teppisti" gli autori di certi atti vandalici (si sono verificati lanci di petardi e un furto a un negozio Gucci) e afferma rassegnato che il governo non riuscirà a far nulla contro di loro...