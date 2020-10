Stasera vi abbiamo aggiornato sulla situazione a Torino, con le proteste (comuni ad altre grandi città italiane, da Milano a Napoli) contro i decreti restrittivi anti-Covid del Governo Conte. Scene da guerriglia urbana si sono viste da parte dei facinorosi che spesso "animano" queste manifestazioni, finendo per soffocare qualsiasi tipo di ragione da cui può scaturire la protesta pacifica. Qui di seguito abbiamo raccolto i video che si trovano sui social: in particolare viene documentata l'azione di un gruppo di persone che svaligiano un negozio di Gucci, c'è pure un filmato diffuso da Marchisio. Fortunatamente la refurtiva è stata recuperata.

ULTRAS DELLA JUVE - Come riporta La Stampa, non è stato ferito solo un fotoreporter ma anche due poliziotti. Inoltre, un altro negozio oltre Gucci nel centro torinese è stato devastato. Infine, la polizia per gli scontri ha arrestato dieci persone, tra cui cinque ultras divisi tra Juventus e Torino.