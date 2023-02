Calcio e Finanza ha riportato le parole dell’ad di, Shayin un'intervista al The Times. Sono state annunciate novità importanti come un servizio “freemium” in cui gli utenti possono accedere ad alcuni contenuti gratuiti come gli highlights e quindi acquistare contenuti in pay-per-view. Queste le parole dell'ad:"Nel vecchio mondo c’è un conflitto di interessi tra lo sport e le emittenti. Non vogliamo concorrenza e vogliamo pagare il meno possibile. Il nuovo mondo è un accordo di partnership, un accordo di compartecipazione alle entrate. I club e i campionati si aspettano di raggiungere un livello abbastanza alto e garantito, quindi possiamo entrare e garantire un certo livello di entrate e stiamo anche cercando un rialzo e ci concentreremo su questo".