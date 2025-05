Dentro il discorso di Tudor alla squadra: cosa ha chiesto alla sua Juventus

2025 Getty Images

Sono nomi che pesano come macigni nel recente cammino della Juventus , e non tanto per il blasone, quanto per l’esito degli scontri diretti. Troppe volte la squadra bianconera ha mostrato difficoltà a restare concentrata nei momenti decisivi, come se la posta in gioco generasse più ansia che grinta.Igor Tudor lo sa bene, e pur evitando paragoni con il passato o inutili polemiche, ha messo al centro del suo discorso prepartita un messaggio chiaro: niente alibi. Con una rosa decimata, con soli due difensori di ruolo e senza il recupero dell’attaccante titolare, il tecnico non si è lasciato travolgere dal vittimismo. Ha cercato soluzioni concrete:pronto all’occorrenza,eventualmente arretrato,arma da usare a gara in corso. Niente piagnistei, solo pragmatismo e determinazione.

non è uomo da frasi a effetto, ma da concetti solidi, diretti, che parlano alla testa e alle gambe dei suoi giocatori. In conferenza ha definito la partita contro ilcome una “gara da incognita”, proprio perché carica di significati e possibilità. E proprio per questo ha chiesto qualcosa di più: intensità nei contrasti, durezza nei duelli, voglia di imporsi.Servirà una Juventus fisica, mentale, determinata. Il, avversaria di serata, recupera molti palloni ma perde spesso nei duelli aerei: è qui che si può aprire una chiave tattica favorevole. E proprio da questi dettaglivuole costruire la sua, una squadra che non subisca ma reagisca, che affronti le difficoltà come affronta gli attaccanti: senza timore.Nella settimana che porta a un bivio della stagione – e forse del suo futuro allaha voluto imprimere un cambio di marcia emotivo. Ha parlato tanto con i suoi, più del solito. Non perché ami il suono della propria voce, ma perché crede nel potere delle parole giuste, al momento giusto. Ha chiesto alla squadra qualcosa di speciale, qualcosa che vada oltre il consueto, oltre le paure e le insicurezze viste troppe volte nei big match. Se la Juventus saprà rispondere, dipenderà dai giocatori. È il momento delle notti pesanti, quelle che valgono più dei tre punti: è qui che si misura la vera forza di un gruppo.