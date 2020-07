Recentemente abbiamo visto Erling Haaland immortalato con in mano una motosega, sulla riva di un fiume impegnato a tagliare dei tronchi. Questa volta si è reso protagonista di un episodio ben diverso. L’attaccante del Borussia Dortmund, attualmente in vacanza nel suo pase, è stato cacciato da un locale da due buttafuori. Non è noto il movente dell’accaduto, ma si può vedere nel video come il gigante norvegese venga allontanata con forza dagli addetti ai lavori del club, e successivamente raggiunto da un amico che tenta di mediare tra le parti.