Secondo quanto riportato da Il Posticipo.it, la rabbia del popolo United si è rivolto anche a Cristiano Ronaldo, che dopo un ottimo inizio pare non ingranare con la nuova formazione: "non sarà l'unico problema dello United, ma il fatto che nessun allenatore sembra avere il coraggio di non farlo giocare nonostante non pressi più è assurdo. Sembra che gli allenatori di oggi non abbiano le p***e", il commento di un utente. Che non è solo: "Perchè nessuno ha il coraggio di dire che Ronaldo sta avendo un effetto negativo sullo United più pesante di quello di Solskjaer e che quello che ci hanno venduto come 'uno degli acquisti più importanti di sempre della Premier' potrebbe essere uno dei peggiori affari fatti?".