Quella di oggi non è stata certamente una giornata positiva per la Ferarri. ​Al primo giro del GP di Stiria due Ferrari a contatto, Leclerc ha tentato un sorpasso a Vettel che lo ha toccato all’interno di curva 3 ed entrambi sono stati costretti al ritiro: "Io sono SEMPRE con Voi, ancor di più in una giornata difficile e triste come questa", ha scritto su Twitter Lapo Elkann, grande tifoso non solo della Juventus ma pure del Cavallino Rampante.