Con ogni probabilità la sua stagione è finita qui: Douglas Costa contro l’Udinese ha riportato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore della coscia destra. Andrà rivalutato tra 15 giorni, nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare per l’eventuale finale di Champions League. Più facilmente, stagione finita per lui. La peggiore, probabilmente, per Douglas in bianconero.





Costato 46 milioni, tra prestito e riscatto, dal Bayern Monaco, con stipendio da 7 milioni netti a stagione, le ultime due annate, soprattutto questa, di Douglas Costa sono state un disastro. Non necessariamente in campo, dove, al netto di pause, è risultato spesso decisivo. Il punto è che, a causa di continui infortuni, il brasiliano non ha mai avuto continuità. In tre stagioni ha saltato 43 partite per problemi fisici.

Sarri, che a inizio stagione lo aveva eletto a insostituibile, lo ha utilizzato con parsimonia, soprattutto alla ripresa post coronavirus: media di 37 minuti a partita, la più bassa da quando è in bianconero. Ma non è bastato, Douglas si è fatto di nuovo male. E i numeri di questa stagione sono imppietosi: solo 3 gol, 7 assist, una sola partita intera, ben 17 le gare saltate. La Juve allora inizia a pensare a una sua cessione: piace a Manchester City e PSG. Anche a Sarri, certo, ma il tecnico, nel caso, dovrà farsene una ragione.



Nella gallery tutti i numeri, forniti da Tuttosport, delle tre stagioni di Douglas Costa alla Juve: presenze, minuti giocati, gol e assist!