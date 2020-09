Brutta caduto del Lione in Ligue 1. Impegnata fuori casa, esce sconfitta nella sfida contro il Montpellier, che domina la squadra di Rudi Garcia per 2-1- Decisiva la doppietta di Teji Savanier. È stata una delizia per tutta la scorsa stagione, questa volta si è rivelato una croce. Houssem Aouar è stato espulso per un terribile fallo in chiusura del primo tempo, lasciando i suoi in 10 per tutta la ripresa. Il centrocampista francese è un goloso obiettivo di mercato della Juventus e di grandi top club europei (come Manchester City e Arsenal).