Sta facendo molto discutere la decisione dell'ODG di accettare la proposta della Juventus su un corso di formazione (anche) sul diritto all'olbio. I n tanti si sono scagliati contro il club bianconero, spesso non prendendo il punto. Come si legge su FCInter1908.it: "visto il pesante legame del club bianconero con una delle pagine più buie della storia del calcio italiano. Continuerà ad essere così, perché la storia non può essere cancellata. Che la storia non venga rivisitata e riscritta dovrebbe essere un punto cardine nelle priorità di chi fa informazione. Probabilmente nemmeno Lercio avrebbe immaginato tanto".