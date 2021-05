Ci sarà venerdì una nuova assemblea di Serie A, fissata dunque per il 14 maggio. I club si ritroveranno per discutere nuovamente il noto pacchetto 2 dei diritti televisivi, che attualmente prevede la trasmissione in co-esclusiva con Dazn dalle stagioni 2021-2022 al 2023-2024. Per venerdì si deciderà anche riguardo al ricorso presentato da Sky con l'assegnazione dei pacchetti di diritti tv 1 e 3 a DAZN contro il bando della Serie A.