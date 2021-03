In un contesto nel quale si discute e si fatica a votare per l'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2021-2024, quantomeno si sbloccano alcune situazioni relativi alla trasmissione del calcio italiano all'estero. La Lega Serie A ha diramato un annuncio per quanto riguarda la trasmissione di campionato, Coppa Italia e Supercoppa negli USA: sarà il network CBS a far vedere la Serie A e le nostre coppe in America, attraverso la piattaforma Paramount+. L'ad della Lega De Siervo ha voluto ringraziare l'intermediazione di Rocco Commisso per il raggiungimento di questo accordo.