Diritti tv e un peso importante. Quello del piazzamento in classifica, che influenza anche la distribuzione dei ricavi da diritti tv della Serie A. CalcioeFinanza.it ha svelato tutte le cifre, stimando quanto ciascuna squadra incasserà: resta fuori dalle stime il 20% dei ricavi, che vengono distribuiti tra i club in base al cosiddetto “radicamento sociale”, con riferimento a biglietti venduti e ascolti auditel.



LA CLASSIFICA - Stimando il fondo comune (50% del miliardo netto a disposizione diviso in parte comune) e la distribuzione della "torta" relativa alla classifica e ai punti ottenuti (15% del totale), più i risultati pregressi (su base quinquennale) e il peso storico dei club (5%), l'Inter è al primo posto con 65 milioni di euro contro i 62,7 della Juventus e i 57,8 del Milan. Seguono Napoli 54,9, Atalanta 54,6, Roma 49,7, Lazio 48,3, Sampdoria 40,4, Sassuolo 40,2, Fiorentina 39,7, Bologna 37,6, Verona 37,1, Genoa 36,8, Torino 36,7, Udinese 35,8, Cagliari 34,1, Parma 31,6, Spezia 31,5, Benevento 30,3 e infine Crotone 29,5.