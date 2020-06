È stato argomento di discussione per buona parte del lockdown, e continuerà ad esserlo alla luce di come si sono incrinati i rapporti. La questione diritti tv continua a tenere banco tra Lega e broadcaster, soprattutto con Sky, per la quale ha presentato un decreto ingiuntivo presso il tribunale di Milano. L’emittente televisiva persevera nella sua richiesta, quella di uno sconto sull’ultima rata da versare, cosa che la Lega ha ripetutamente negato ed ora minaccia di più. Come riporta il Corriere dello Sport, l’associazione capeggiata da Dal Pino è pronta a bloccare il segnale dello sport a sei giornate dalla fine, ovvero il 12 luglio. In questa data, la percentuale di partite trasmesse sarà uguale alla percentuale di diritti per gare pagati, ovvero l’83%.