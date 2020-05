Caos diritti tv. In autunno ci sarà l'asta per il triennio 2021/2024 e i club italiani chiedono un miliardo di euro a stagione più quelli per l'estero. Secondo Il Fatto Quotidiano, Sky non ha la volontà e le risorse finanziarie (la proprietà statunitense Comcast ha ridotto il budget) di sborsare ancora 789 milioni di euro per il prossimo campionato e chiede uno sconto da 120/140 milioni di euro all'anno. In uno scenario del genere torna d'attualità l'ipotesi della nascita di un nuovo canale creato dalla stessa Lega Calcio.



CHAMPIONS - Intanto da luglio Sky offrirà agli italiani l'attivazione della linea internet a casa. Un altro punto di domanda riguarda la Champions League, in mano a Sky fino al termine della prossima stagione. I diritti per il triennio 2021/2024 sono già stati assegnati in diversi Paesi, ma non ancora in Italia, dove l'asta è ancora in corso. Come si legge su Italia Oggi, Sky è ancora in corsa ma non può né vuole fare follie anche perché non la considera fondamentale.