Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, c'è un bilancio dei soldi che la Serie A rischia di perdere dalla questione diritti televisivi. Le tre emittenti (Sky, DAZN, e per l'estero Img) al momento sono in attesa di capire come andranno le riprese dei campionati, con 225 milioni non ancora versati che pendono sulla testa della Serie A. Infatti, con il calcio fermo, non è detto che vengano pagate le rate restanti per i diritti sulla stagione in corso.



Le tv hanno versato quote per l’83% del pacchetto completo, 5 rate su 6, manca, quindi, solo l’ultima. Sky, che detiene i diritti per 266 partite, paga 780 milioni di euro a stagione; DAZN, che ha le altre 114 gare, ne versa 193, che insieme fanno 973 milioni di euro solo per il mercato italiano. A questo, ovviamente, va aggiunta la parte di Img, che ha pagato 309 milioni di euro su 371, ne restano quindi 62, più 163 della coppia DAZN-Sky. Circa 225 milioni di euro che la Serie A rischia di perdere in caso di stop definitivo.