1









Non si placano i problemi in casa Serie A. E come potrebbero, del resto? La situazione è totalmente d'emergenza, e finché non si rivede il pallone rotolare in campo la sensazione è che le parole finiranno per inciampare tra di loro. L'ultimo, di problema, ma solo in ordine cronologico, riguarda il pagamento dei diritti televisivi, in scadenza ai primi di maggio. Sarebbe l'ultima rata su sei, cinque dunque già versate. Sky e DAZN hanno chiesto una dilazione di pagamento e la massima categoria dovrà decidere se concederla. Altra criticità riguarda una fetta della torta complessiva: il 22% è suddivisa in base ai tifosi: adesso i club, con le condizioni chiaramente cambiate, vogliono ragionare su nuovi parametri di valutazione.