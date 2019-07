La Lega Calcio continua a trattare con gli spagnoli di MediaPro per la questione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Sky però, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere alla Lega di voler continuare il rapporto, forte dei dati d'ascolto positivi anche nell'ultima stagione. L'offerta di MediaPro (oltre gli 1,2 miliardi considerando anche i diritti d'autore, per il canale della Lega) è stata accolta positivamente dai club, anche se la trattativa non può dirsi del tutto chiusa. Come detto, Sky ha ribadito la forza della partnership con il calcio italiano oltreché la volontà di impegnarsi - economicamente - al massimo delle possibilità. Un'eventuale chiusura della trattativa con MediaPro non escluderebbe ulteriori accordi con la rete di Murdoch: l'asta con i classici partner ci sarà a prescindere e, per Sky, ci sarà anche la possibilità di trattare direttamente con MediaPro per l'acquisizione di altri contenuti. Tra cui, per l'appunto, anche il canale tematico della Lega.