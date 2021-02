E' ancora aperta la battaglia per i diritti tv per il triennio 2021-2024. Oggi l'assemblea e sul tavolo della riunione di Lega Serie A ci sarà proprio questo tema. Da una parte c'è Sky, che ha presentato un’offerta da 750 milioni, dall’altra Dazn, che ha offerto 840 milioni e ha Tim come solido partner. Come riferito da La Repubblica, la Serie A è divisa: alcune società, capeggiate da Inter e Juventus, vorrebbero si votasse subito e propendono per il sì all’offerta più alta, quella di Dazn. Altre squadre, tra cui Roma e Torino, spingono per il rinvio: vorrebbero che prima l’assemblea si esprima sulla costituzione di una nuova media company partecipata da fondi di investimento, pronti a elargire alle società in crisi 1,7 miliardi. A complicare il tutto si è aggiunta Eleven Sports: 110 milioni all’anno per realizzare un canale di Lega, che potrebbe affiancare la copertura di Sky. Per raggiungere un accordo c'è tempo fino al 29 marzo.