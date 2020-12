Sarà effettivo a gennaio, ma è già stato varato, pronto solo a essere pubblicato e dare il via all'asta. Parliamo del bando per i diritti audiovisivi (comunemente chiamati "diritti tv) della Serie A per il periodo 2021-2024. La Lega si aspetta di superare la barriera del miliardo di euro di ricavi per l'intero triennio, forte anche del supporto dei nuovi fondi Cvc, Advent e Fsi. Una novità dirompente potrebbe essere rappresentato dall'ingresso nel settore di Amazon, che già ha messo le mani su una piccola fetta delle prossime edizioni della Champions League.

I PACCHETTI - Indiscrezioni più precise arrivano da Tuttosport: "Ieri l'assemblea della Lega ha approvato all'unanimità il contenuto di tre pacchetti: il primo per piattaforma (un network acquisterà tutto il campionato), il secondo misto (ci sarà una divisione delle partite simile a quella attuale tra Sky e Dazn), il terzo per intermediario (comprerà tutto una società che poi rivenderà a terzi).".