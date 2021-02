Si è conclusa, sostanzialmente, con una nulla di fatto in tema di diritti tv l'assemblea di Lega Serie A. Assemblea che ha avuto una vigilia alquanto movimentata dal momento che c'è stato uno scambio di accuse tra i due competitor: Sky e Dazn. Al momento del voto: ​Lazio, Cagliari, Atalanta, Inter, Juventus, Fiorentina, Parma, Udinese, Milan, Verona e Napoli hanno parteggiato per l'offerta economicamente più valida di Dazn. 11 voti, però, non sono abbastanza per l'approvazione, ne servono 14. La decisione, quindi, è ancora una volta rimandata.