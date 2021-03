Un'altra fumata grigia. La lotta per i diritti tv in Italia resta aperta, in palio la Serie A 2021/24. Nel corso dell'Assemblea di Lega di oggi non si è raggiunto l'obiettivo sperato. L'offerta di Dazn ha raccolto 11 voti favorevoli (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), che però non sono abbastanza per aprire alla proposta della piattaforma di streaming (ne servono 14). Gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) si sono astenuti.