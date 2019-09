Procede la trattativa tra Mediapro e la Lega Serie A per la cessione dei diritti tv relativi al triennio 2021/2024. La deadline è scalata dal 30 settembre al 7 ottobre, giorno in cui ci sarà anche l'assemblea di Lega. Nella scorsa settimana, il presidente Miccichè e l'ad De Siervo erano volati a Barcellona per incontrare i soci fondatori del gruppo televisivo spagnolo (ora sotto il controllo dei cinesi di Orient Hontai), Jaume Roures e Tatxo Benet, che sono ora attesi in Italia a Milano, per la serata di giovedì. Bisognerà sciogliere gli ultimi nodi legati alle garanzie bancarie e alle penali da versare nel caso in cui la Lega si sottragga all'impegno preso (anche in caso di firma verrà emesso un bando d'asta per i broadcaster). Secondo il Corriere della Sera, la loro offerta parte da un minimo di 1.150 miliardi a stagione più 55 milioni per i diritti d'autore e altri 78 milioni per i costi di produzione, con un totale di circa 1,3 miliardi all'anno.