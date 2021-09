Non sono passati certo inosservati, e come potrebbero, gli ultimi problemi dinella trasmissione delle partite di ieri. Ancora una volta, chi si è collegato per guardaresi è trovato davanti uno schermo nero. Dall’inizio della stagione – quella che sarebbe dovuta essere della svolta per l’emittente streaming – non si contano i disagi provocati agli appassionati del campionato italiano. Se, per Dazn, la giornata di ieri è stata un incubo, l’indomani non è da meno.. Dal Governo alle associazioni, sono in diversi ad essere intervenuti. Inoltre, tra tifosi e addetti ai lavori,– Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport: “La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore”– “Ancora una volta i tifosi non riescono a seguire le partite in tv a causa di anomalie della piattaforma, e pur avendo pagato un regolare abbonamento a Dazn non ricevono il servizio promesso. Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi. Per tale motivo diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli utenti coinvolti nei disservizi odierni. In caso contrario ci faremo promotori di una class action contro Dazn a tutela dei tifosi di calcio e degli abbonati. Non solo. Il Codacons, se non saranno risolti in modo definitivo i problemi tecnici che investono la piattaforma, è pronto a presentare istanza per ottenere la revoca dei diritti tv per il calcio concessi a Dazn”– “Non è possibile andare avanti così, è trascorso un mese dall’inizio del campionato di Serie A, si sono giocate cinque giornate e gli abbonati devono ancora fare i conti con i problemi di Dazn. Con ieri possiamo tranquillamente dire che si è passato il limite. Gli utenti non hanno potuto vedere le partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio per circa mezz’ora. Praticamente è saltato il primo tempo, con la piattaforma che è risultata inaccessibile. È l’ennesima dimostrazione di un servizio che finora è stato un disservizio per tanti consumatori. Dopo aver negato per settimane i problemi riscontrati dagli abbonati e segnalati da noi, ora Dazn cerca di salvarsi in calcio d’angolo, annunciando un non meglio precisato indennizzo”– Il giornalista Franco Recanatesi a TMW Radio: “La Lega Serie A sta pensando di impugnare il contratto con Dazn. C’è una discussione in atto. Ieri neanche io sono riuscito a vedere le partite, mi appariva una schermata nera”