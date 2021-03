Un'altra Assemblea di Lega andrà in scena oggi. Obiettivo: decidere ciò che finora ha creato solo tante discussioni. In video conferenza andrà in scena un nuovo incontro tra i 20 club per provare a discutere l'ormai divenuto celebre tormentone sulle offerte per i diritti tv. Club fissati sulle proprie posizioni, le stesse che avevano portato a un nulla di fatto il 26 febbraio scorso. Sky, Dazn, i fondi e le loro offerte: questo il motivo di discussione. Come riporta cm.com, anche oggi si parlerà dell'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024, ma all'ordine del giorno è stato reinserita anche la trattativa con i fondi di investimento pronti ad entrare nel nostro calcio con un'offerta da oltre 1 miliardo di euro. E' prevista anche la partecipazione attiva dei rappresentanti dei fondi, che si inseriranno nel dibattito, anche se è già improbabile che possa pervenire da loro un’offerta più alta rispetto a quella attualmente fra le mani dei club. Le offerte scadono il 29 marzo, il tempo stringe.