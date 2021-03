Oggi potrebbe essere il grande giorno dell’assegnazione dei diritti tv. Dopo settimane di discussioni, anche forti, nella giornata di oggi si potrebbe decidere il futuro delle partite di Serie A. Alle 15 andrà in scena una riunione via Skype di tutte le componenti interessate: finora i club sono rimasti spaccati in due diversi schieramenti, ma una decisione deve essere presa entro il 29 marzo, data di scadenza delle due offerte sul tavolo, da Dazn e Sky. Il rischio è quello di un nuovo bando d’asta destinato a ottenere offerte al ribasso. Per decidere a chi saranno venduti i diritti tv serviranno 14 voti. In pole Dazn con la sponda di Tim, che ha il sì di 13 club (Juve, Lazio, Inter, Milan, Napoli, Parma, Atalanta, Bologna, Cagliari, Udinese, Verona, Fiorentina, Torino). Lo riporta la Gazzetta.