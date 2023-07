Giornata importante sulla questione dei diritti tv. Oggi infatti ci sarà l'assemblea di Lega con i 20 club presenti per discutere il quinquennio 2024/2029. Queste le tre opzioni sul tavolo come riferisce calciomercato.com.La Lega sta valutando 3 combinazioni possibili. La prima simile a quella odierna c(da definire quante gare e quali a testa). La seconda vede Dazn in posizione di dominanza con 9 partite in esclusiva e 1 in chiaro diffusa da Mediaset. Mentre la terza vede la compartecipazioneon 1 partita trasmessa sempre in chiaro dall'emittente del biscione.