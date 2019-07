La corsa per i diritti televisivi della Serie A per le stagioni 2021-24 ​è ufficialmente partita. L'offerta pervenuta in Lega da MediaPro, si legge su Tuttosport, ​è stata importante, superando gli 1,2 miliardi della precedente. La proposta del gruppo spagnolo, arrivata dopo le 14, non ha avuto modo di essere dibattuta dalla Lega che aveva già concluso la riunione delle 12.30. Le società sono ancora tiepide a riguardo e, la Juventus in testa, attendono di capire di più sui dettagli di quella che non riescono ancora a considerare un'offerta. L'appuntamento ​è rinviato alla prossima settimana.