Nuova puntata dello scontro tra Lega di Serie A e TV sui diritti televisivi. Nuova ma vecchia, perché le posizioni restano tali e quali: l’ad Luigi De Siervo continua a chiedere il pagamento intero dell’ultima rata, mentre Sky, Dazn e Img (intermediario per l’estero) vogliono uno sconto. Altrimenti niente tranche finale, che la Lega pretende in virtù del contratto in essere tra le parti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’organo del massimo campionato italiano è pronto a passare alle vie legali, con De Siervo in possesso del mandato per ufficializzare decreti ingiuntivi. Non è escluso che Lega e broadcaster si torneranno a parlare nelle prossime ore per trovare una quadra sugli sconti, che per ora non c’è: l’apertura è rivolta alla prossima stagione, mentre Sky chiede 120 milioni di sconto subito se il campionato ripartirà, 255 in caso di stop definitivo. Proposta considerata irricevibile da parte della Lega.