La situazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2021-2024 è molto chiara al momento: Dazn trasmetterà tutte le partite di ogni giornata. Ma se 7 match sono in esclusiva, per altri 3 è aperta la possibilità per un altro operatore di trasmetterli. Si tratta del pacchetto 2, ancora invenduto. La base d'asta originaria era di 250 milioni di euro a stagione, ma Sky ne ha offerti 87,5 e tutto si è arenato. Martedì è previsto un nuovo bando, e secondo Tuttosport la base d'asta sarà abbassata da 250 a 150 milioni. Con possibilità di trovare un accordo a 100 qualora a Sky non si aggiungano altri operatori (si vocifera di Discovery o Amazon). Intanto il 5 maggio ci sarà l'udienza per il ricorso di Sky contro l'assegnazione a Dazn degli altri pacchetti.