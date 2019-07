Avanti tutta: la trattativa per i diritti tv 2021/2024 della Serie A è più viva che mai. Dall'Assemblea della Lega di A svolta ieri, nella quale si è deliberato sulla questione e sull'offerta presenta da Mediapro, è arrivata una risposta positiva e unanime da parte dei venti club del massimo campionato italiano. Sì per la realizzazione del canale della Lega.



IL COMUNICATO - "L'Assemblea della Lega Serie A, all'unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell'art. 13 della Legge Melandri) e delibera di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato di negoziare e di definire l'accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre il 30 settembre 2019 sulla base dell'offerta economica di cui alla proposta Mediapro del 26 luglio 2019".



L'OFFERTA - Mediapro ha presentato un'offerta: minimo di 1,150 miliardi di euro a stagione, più 55 milioni per diritti d'autore e 78 per costi di produzione, per un totale di circa 1,3 miliardi di euro l'anno, con garanzie finanziarie rafforzate rispetto a un anno fa, il motivo che fece saltare l'accordo per il triennio 2018/2021. Un'offerta complessivamente molto superiore rispetto a quella di Sky e Dazn per l'attuale triennio (+219,7 milioni l'anno).