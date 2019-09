La mattinata di oggi è stata occasione d'incontro per la Lega Serie A e Mediacom. Come riportato da Ansa.it, i vertici del calcio italiano e il gruppo cinese-spagnolo sono tornati a discutere per chiudere l'offerta per i diritti televisivi della Serie A. Incontro che riguarda da vicino anche la Juventus, la squadra che incassa dagli accordi Tv del massimo campionato italiano.



Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, e l'amministratore delegato, Luigi De Siervo, sono volati ieri a Barcellona e stamattina hanno quindi iniziato a parlare concretamente delle sorti del calcio in televisione: a fine mese, ci sarà il termine ultimo per decidere sull'offerta da un minimo da 1,150 miliardi a stagione (a cui vanno sommati 55 milioni per i diritti d'autore e 78 milioni per i costi di produzione) per i diritti tv del triennio 2012/24.